В новой версии ноутбука основное внимание уделяется тонкому и легкому дизайну, высокой производительности и инновационным функциям.

Технологическая компания Huawei представила свой новейший ноутбук MateBook X Pro на мероприятии Hongmeng Eco в Китае. Новая модель выделяется тонким и легким дизайном, высокой производительностью и инновационными функциями. Вес нового MateBook X Pro составляет всего 980 граммов, что делает его легче даже, чем 13,6-дюймовый MacBook Air от Apple. Шарнир выполнен из авиационного магниевого сплава, обеспечивая прочность и сохраняя элегантный профиль.

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Компания Huawei также обратила внимание на производительность новинки. Она оснащена новым процессором Core Ultra 9, который обеспечивает высокую работоспособность до 40 ватт. По словам Huawei, новый ноутбук также превосходит и по производительности MacBook Pro 14 от Apple.

MateBook X Pro также имеет первую в мире 3D трехмерную антенну из метаматериала, что обеспечивает более высокую скорость сети по сравнению с MacBook Pro 14. В области аудио компания Huawei представила новую технологию интеллектуального звукового экрана, которая обещает улучшить точность звука в два раза, снизить уровень шума на 230% и позволяет изолировать голос пользователя. Дисплей MateBook X Pro представлен сенсорным экраном 14,2 дюйма с разрешением 3120×2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он имеет высокий коэффициент контрастности, сниженное отражение экрана и впечатляющее соотношение экрана к корпусу.

Ноутбук также впервые включает модель Pangu крупного языка компании Huawei для использования функций искусственного интеллекта. Цены на Huawei MateBook X Pro начинаются от 11 199 юаней (примерно 144 000 рублей) за базовую модель и могут достигать до 14 999 юаней (примерно 193 000 рублей) за модель с топовыми компонентами. Информация о международном запуске пока не сообщается.