Уже с середины мая некоторые функции искусственного интеллекта в приложении «Фото» будут бесплатными.

10 апреля компания Google объявила о значительном обновлении приложения "Фото". С 15 мая большинство функций редактирования фотографий с использованием искусственного интеллекта будут доступны бесплатно прямо в приложении. Эти функции также будут распространяться и на другие устройства, включая устройства с iOS, iPadOS или Chromebook.

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Обновление функций искусственного интеллекта в приложении Google Фото произойдет в два этапа. С середины мая Google предоставит всем пользователям поддерживаемых устройств доступ к базовым функциям искусственного интеллекта. Эти функции включают, например, устранение размытия на фотографиях, умную ретушь отвлекающих элементов и регулировку освещения лиц на портретах. Ранее эти функции были доступны только пользователям с подпиской Google One, но теперь они станут доступны всем пользователям. В частности, функционал будет доступен на устройствах с Android 8.0 или выше (включая планшеты Pixel), iOS и iPadOS 15 или новее, а также на Chromebook с ChromeOS 118 или новее.

Вторым этапом будет то, что пользователи устройств Pixel получат доступ к функции Magic Editor в приложении Google Фото. Ранее эта функция была ограничена только для Pixel 8 и 8 Pro. Пользователям Android и iOS также будет доступна Magic Editor, но с ограничением в 10 использований в месяц. В противном случае им придется оплатить подписку Google One Premium. Инструмент Magic Editor был представлен Google осенью прошлого года, демонстрируя, как машинное обучение и искусственный интеллект могут улучшить процесс редактирования фотографий на небольших экранах. С его помощью можно выделить объект на фото, переместить его, увеличить, удалить другие элементы, изменить цветовую гамму и украсить небо.