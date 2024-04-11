Можно поднимать и опускать экран на 73 мм, а также регулировать угол наклона в диапазоне от -5° до 10°, а также перевернуть дисплей на 90° и сделать его горизонтальным или вертикальным.

Компания официально представила компьютер Lenovo Yoga 7 2024 AIO. Устройство «все в одном» оснащено 27-дюймовой панелью с разрешением 2560 x 1440, которая обеспечивает низкое излучение синего света. При этом у неё 100% цветовой охват sRGB, а также 95% цветовой охват DCI-P3. Кроме того, устройство имеет сертификат защиты глаз от TUV Rheinland. Этот компьютер можно использовать как внешний дисплей для различных устройств, таких как ноутбуки, игровые консоли, смартфоны и планшеты. При этом экран можно поднимать и опускать на 73 мм, регулировать угол наклона от -5° до 10°, а также поворачивать на 90° для горизонтального или вертикального использования в зависимости от потребностей.

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В плане производительности этот компьютер представляет собой компактное устройство с системой охлаждения, аналогичной используемой в игровых консолях. Присутствуют высокоэффективные композитные тепловые трубки и большие охлаждающие вентиляторы, которые обеспечивают охлаждение при выполнении тяжелых задач и производительность с TDP 80 Вт. Также имеются три режима производительности: экономный, сбалансированный и производительный, которые можно легко переключать по комбинации клавиш FN+Q. Охлаждение вентиляторов в режиме высокой производительности не превышает 33 дБА.

Порты включают в себя: 2 порта USB-A 3.2 Gen2, 2 порта USB-A 2.0, USB-C 3.2 Gen 2, гигабитный сетевой порт RJ45, DP 1.4, полнофункциональный вход USB-C, разъем для наушников 3,5 мм. Компьютер Yoga Pro 27 2024 может использоваться для зарядки других устройств мощностью до 95 Вт, что облегчает использование совместимых устройств и устраняет необходимость в дополнительных кабелях на столе. Цены начинаются от 7999 юаней (примерно 103 000 рублей) за модель R7-8845H / 32 ГБ / 1 ТБ и достигают 11 999 юаней (примерно 154 500 рублей) за модель R7-8845H / RTX 4050 / 32 ГБ / 2 ТБ.