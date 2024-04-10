Acer Nitro 14 — один из самых доступных ноутбуков с 14,5-дюймовым дисплеем QHD с частотой 120 Гц и современными чипами AMD Ryzen и Nvidia GeForce.

Традиционно сравнительно недорогая серия Acer Nitro пополнилась 14-дюймовой моделью необычного форм-фактора. Acer остановила свой выбор на 14,5-дюймовом дисплее формата 16:10, предлагающем значительно больше рабочего пространства, чем у многих прямых конкурентов, особенно по высоте, что также делает устройство более удобным.

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Панель имеет частоту обновления 120 Гц, разрешение 2560 x 1600 пикселей и полностью охватывает цветовое пространство sRGB. В топовой модели используется процессор AMD Ryzen 7 8845HS с восемью производительными ядрами (16 потоков) на базе архитектуры Zen 4 и повышающей тактовую частоту до 5,1 ГГц, а также ноутбуковый графический процессор Nvidia GeForce RTX 4060 с 8 ГБ графической памяти GDDR6. Acer не упоминает TGP графического процессора Nvidia.

Acer устанавливает два вентилятора в компактный корпус и оснащает процессор жидкометаллическим термоинтерфейсом, обеспечивающим охлаждение компонентов даже при постоянной нагрузке. Игровой ноутбук имеет два порта USB-C, в том числе один с поддержкой USB 4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с, два порта USB-A, HDMI 2.1 и устройство для чтения карт памяти microSD. Стереодинамики, три микрофона, клавиатура с четырехзонной RGB-подсветкой и приложение Experience Zone, которое используется для управления функциями искусственного интеллекта, завершают набор функций. Ожидается, что Acer Nitro 14 (AN14-41) поступит в продажу в июне 2024 года по рекомендованной розничной цене от 1399 евро. Acer пока не подтвердила характеристики базовой модели.