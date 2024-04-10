Компания Nubia провела презентацию своего смартфона-раскладушки Nubia Flip на китайском рынке, а также выпустила Nubia Mavericks, доступный смартфон с поддержкой 5G.

Сегодня компания Nubia представила не только свой долгожданный смартфон-раскладушку Nubia Flip, но и стильный и доступный смартфон с поддержкой 5G — Nubia Mavericks. Nubia Mavericks 5G обладает 6,56-дюймовым дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц, обеспечивающей плавную и отзывчивую работу. Высокая частота обновления обеспечивает более четкое и плавное воспроизведение видео и игр, а высокая частота дискретизации сенсорного экрана повышает точность и скорость отклика при наборе текста и играх.

реклама

Внутри Mavericks 5G находится процессор Unisoc T760, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач и мобильных игр. Процессор дополняется оперативной памятью до 12 ГБ и быстрым хранилищем UFS 3.1 до 256 ГБ, гарантируя многозадачность и быструю загрузку приложений. Смартфон также оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч, а чтобы быстро подзарядить устройство, поддерживается быстрая зарядка мощностью 10 Вт.

Что касается фотографий, бюджетный Nubia Mavericks 5G тоже не разочаровывает. Он поставляется с основной камерой на 108 МП с поддержкой вычислительной фотографии AI и системой обработки изображений Neovision AI. Эта комбинация функций позволяет делать достаточно четкие и детализированные фотографии даже при слабом освещении.

Nubia Mavericks 5G предлагается в трех вариантах объёма памяти: 6 ГБ/256 ГБ — 799 юаней (около 10 000 рублей), 8 ГБ/256 ГБ — 999 юаней (около 13 000 рублей), 12 ГБ/256 ГБ — 1199 юаней (около 15 500 рублей). Смартфон уже доступен на китайском рынке, а его выход на другие рынки ожидается в ближайшее время.