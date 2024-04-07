Huawei проведет весеннюю коммуникационную конференцию HarmonyOS 11 апреля, сообщает новостное издание "Blue Whale" на Weibo. Ожидается, что на мероприятии компания представит новые продукты в области автомобилестроения и ПК.

Huawei проведет весеннюю коммуникационную конференцию HarmonyOS 11 апреля, сообщает новостное издание "Blue Whale" на Weibo. Ожидается, что на мероприятии компания представит новые продукты в области автомобилестроения и ПК.

В центре внимания конференции может оказаться перевыпуск Luxeed S7, первого автомобиля, разработанного Huawei в сотрудничестве с Chery. Новая версия может получить некоторые изменения в конфигурации по сравнению с той, что была выпущена в ноябре прошлого года, сохранив при этом первоначальную цену. Документы, представленные регулирующим органам, показывают по наличие двух новых версий. При этом размеры и вес двух новых версий электрического седана незначительно изменились по сравнению с оригинальной моделью. Обе версии сохранили ту же самую двухмоторную установку 150 кВт + 215 кВт, что и Luxeed S7 Max RS.

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Что касается новых ПК, то ожидается, что Huawei обновит линейку MateBook X Pro: модель 2024 ноутбука MateBook X Pro от Huawei недавно прошла сертификацию, что говорит о скором выходе продукта. Ведь модель 2023 была выпущена в мае прошлого года, и новая версия должна появиться в ближайшее время.

Однако более интересным является следующий флагманский телефон компании - Huawei P70. На данный момент оффлайн-магазины Huawei не принимают предварительные заказы на P70. Более того, при обращении в магазин Huawei Store не было раскрыто никакой информации о P70. Следовательно, смартфон не будет представлен на предстоящем мероприятии. Более того, точная дата начала продаж может быть объявлена только после мероприятия. Однако все эти детали остаются неподтвержденными, поскольку Huawei еще не объявила о мероприятии официально.