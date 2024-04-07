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СтарыйДед
Oukitel планирует выпустить смартфон WP35 с огромной батареей емкостью 11 000 мА*ч и Android 14
Он будет выпущен с более современным программным обеспечением, чем обычный защищенный телефон, и с поддержкой карт microSD.

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Следующее защищенное устройство Oukitel в настоящее время планируется выпустить под названием WP35, в то время как его предшественник назывался WP36. WP36 также может похвастать самыми мощными динамиками на сегодняшний день.

Несмотря на название, новая версия смартфона вряд ли станет шагом назад, так как она заявлена к выпуску в 2024 году, с самой большой емкостью аккумулятора среди всех смартфонов.

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В результате у этих двух устройств может быть мало общего во внешности: WP35 на просочившихся изображениях выглядит как изменённая версия Honor Magic6, а WP36 был выпущен как некий вариант Nubia Z60 Ultra. Между тем, треугольная камера на задней панели первого не представляет собой ничего особенного: 2-мегапиксельная макросъемка, 8-мегапиксельный датчик "ночного видения" и 64-мегапиксельный основной объектив.

Тем не менее, WP35 выигрывает за счет относительно свежей ОС на базе Android 14 и платформы Dimensity 6100+, не говоря уже об аккумуляторе емкостью 11 000 мА*ч. По прогнозам, вес WP35 составит 360 г, высота - 15,3 мм, а максимальная скорость зарядки - 18 Вт.

Также, скорее всего, он будет оснащен функцией расширения встроенной памяти с помощью microSD до 2 ТБ, настраиваемыми боковыми кнопками и ценником от 200 долларов.

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Oukitel представила защищенный смартфон WP35 с аккумулятором на 11 000 мА*ч
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