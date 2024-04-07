В связи с последними новостями, скорее всего, первый планшет Poco может быть основан как раз на Redmi Pad Pro.

Компания Redmi объявила о том, что 10 апреля в Китае начнутся продажи Redmi Turbo 3. На этом же мероприятии компания представит планшет Redmi pad Pro. Это будет третий планшет под брендом Redmi после ранее анонсированных Redmi pad и Redmi pad se.

Как видно на изображении, Redmi pad Pro будет поддерживать такие аксессуары, как клавиатура и стилус. На задней панели расположены два датчика камеры, четыре динамика по краям, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъем. Он доступен в черном, белом и светло-фиолетовом цветах.

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Redmi pad Pro будет оснащён 12,1-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 2,5K c высокой частотой обновления. Планшет будет оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мА*ч и предустановленным Android на базе HyperOS. Redmi pad Pro также будет оснащен 4-нм чипсетом и, по слухам, получит оценку AnTuTu около 650 000 баллов. Компания пока не раскрывает никакой другой информации о спецификациях pad Pro.

Большинство устройств Poco, выпущенных в прошлом, были переименованными или улучшенными версиями устройств Redmi. По сообщениям, Poco переименует Redmi Turbo 3 в Poco F6 на мировых рынках. При этом Redmi рad Pro, скорее всего, дебютирует как первый планшет Poco на мировых рынках. Кроме того, планшет Poco с номером 2405CPCFBG впервые появился в базе данных ECE Certification Platform. На прошлой неделе Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила стилус Poco, который, как сообщается, будет использоваться в будущих планшетах.

Хотя конкретных доказательств нет, вполне возможно, что первый планшет Poco может быть основан на Redmi рad Pro.