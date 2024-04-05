На изображениях показан уникальный дизайн задней панели Redmi Turbo 3, в сравнении с предыдущими смартфонами Redmi.

Недавно компания Xiaomi представила новую серию Redmi Turbo, и первым смартфоном стал Redmi Turbo 3. Хотя Xiaomi не опубликовала никакой официальной информации, данные размещенные на Geekbench, раскрыли подробности о процессоре смартфона. Теперь в сети ещё появились рендеры и реальное изображение смартфона, раскрывающие его дизайн. Изображения демонстрируют уникальный дизайн задней панели Redmi Turbo 3, который не похож ни на один из предыдущих телефонов Redmi.

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Модуль камеры в основном закрывает верхнюю часть смартфона, но что интересно, так это фактическое расположение датчиков камеры. На левой стороне вертикально расположены два объектива камеры. Один из них, как утверждается, является основной 200-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией (OIS). В центре также есть небольшая выемка, в которой может располагаться датчик макросъемки. Рядом с ним расположены светодиодные кольцевые индикаторы и логотип Redmi. Реальное изображение может быть немного размытым, но рендер ниже дает нам лучшее представление о дизайне. Задняя панель имеет двухцветный дизайн с изогнутыми краями, возможно, для улучшения захвата смартфона.

В листинге Geekbench для Redmi Turbo 3 ранее сообщалось, что смартфон будет поставляться с процессором Snapdragon 8s Gen 3 и до 16 ГБ оперативной памяти. Устройство Redmi Turbo (возможно, Turbo 3) также было показано в сертификации 3C в прошлом месяце, и было показано, что оно поддерживает зарядку 90 Вт. Другие характеристики Turbo 3, по слухам, включают 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и HyperOS с Android 14. Ожидается, что Redmi Turbo 3 выйдет в конце этого месяца, и Xiaomi, вероятно, объявит о его доступности и ценах в ближайшие дни.