Galaxy Z Fold 6 будет иметь аккумулятор емкостью 4400 мАч и поддерживать быструю зарядку 25 Вт.

Поклонники Samsung ожидают увидеть новые возможности в Galaxy z fold 6, презентация которого ожидается в июле этого года. Последняя информация, предоставленная надежным инсайдером Ice Universe, раскрывает размер батареи и возможности зарядки z fold 6. К сожалению, судя по представленной информации, в этом году никаких улучшений в данных направлениях не будет. Однако, как утверждается, z fold 6 будет легче своего предшественника.

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Galaxy z fold 6 будет поставляться с аккумулятором емкостью 4400 мА*ч и поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. В свою очередь, Galaxy z fold 3, fold 4 и fold 5 имеют аккумулятор такого же размера и поддерживают 25 Вт проводную зарядку. Модель fold 6 также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 4,5 Вт.

По данным источников, толщина Galaxy z fold 6 составляет 5,6 мм. В сложенном состоянии его толщина составляет 12,1 мм. Для сравнения, толщина z fold 5 в разложенном состоянии составляет 6,1 мм, а в сложенном - 13,4 мм. По данным источника, z fold 6 весит на 15 граммов меньше - 239 граммов. Galaxy z fold 6 будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 22:9. Внутри может быть установлен 7,6-дюймовый складной экран с соотношением сторон 7:6. Помимо Galaxy z fold 6 и z flip 6, Samsung также может выпустить Galaxy z fold 6 Ultra. Однако технические характеристики модели Ultra не сообщаются.