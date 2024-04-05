Компания утверждает, что основной причиной проблемы с экраном серии мобильных телефонов является ошибка в приложении Google Discover Feed.

Пользователи Samsung Galaxy S23 сталкиваются с проблемой медленной реакции сенсорного экрана после установки последнего обновления One UI 6.1. Этот сбой серьезно влияет на работу смартфона, заставляя пользователей многократно нажимать на экран, чтобы запустить нужные функции.

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По всей видимости, все дело в ошибке, скрывающейся в приложении Google Discover Feed. Согласно информации, опубликованной Samsung, компания сотрудничает с Google для устранения уязвимости и работает над постоянным исправлением. Пока же есть временное решение: пользователи могут удалить данные Google Apps в "Настройках". Это должно восстановить нормальную функциональность сенсорного экрана.

В связи со сложившейся ситуацией, стоит глубже изучить проблему. Обновления программного обеспечения должны улучшать устройства, а не создавать проблемы. Тем более что One UI - это стандартное программное обеспечение Samsung, работающее на Android. Это напоминание о том, что тесное сотрудничество между такими технологическими гигантами, как Samsung и Google, имеет не только плюсы, но могут случаться и казусы. А для пользователей Galaxy S23 эта ситуация является очередным разочарованием. Компании обещают, что в скором времени появится постоянное исправление и восстановится прежняя работа сенсорного экрана, к которой привыкли пользователи Galaxy S23.