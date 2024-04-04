Samsung планирует предложить 8-ядерный вариант Exynos 2500 в своих смартфонах , а 10-ядерный вариант будет интегрирован в такие устройства, как Galaxy Tab и Galaxy Book.

Существует две версии процессора Exynos нового поколения, о котором ходят слухи, и каждая из них предлагает разные ядра. Exynos 2500 будет выпускаться в двух версиях - с восемью и десятью ядрами, каждая из которых будет устанавливаться в разные устройства. Samsung не стала внедрять чипсет Exinos в серию S23, вместо него во всех регионах используется чипсет Snapdragon. Однако в серии S24 Samsung представила оба чипсета - Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3. Samsung планирует запустить новые чипсеты Exynos в следующем году.

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Согласно сообщению пользователя под ником "Connor/이콘어/Connor", Samsung предложит 8-ядерный вариант Exynos 2500 в смартфонах, а 10-ядерный вариант будет интегрирован в такие устройства, как Galaxy Tab и Galaxy Book. Кроме того, инсайдер сообщил, что Exynos 2500 будет иметь архитектуру 4+4 ядра, зеркально отражающую чипсет Dimensity 9300.

Известно, что Samsung собирается использовать процессор Snapdragon X Elite в следующем Galaxy Book, поэтому нет ничего удивительного в том, что Exynos 2500 будет использоваться в Galaxy Book. Более того, утечки говорят о том, что Exynos 2500 будет оснащен чипом NPU для обеспечения расширенных возможностей искусственного интеллекта. Также ходят слухи, что в дополнение к существующим G-NPU и S-NPU будет представлен новый компонент под названием "TPU".