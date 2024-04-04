Тройная камера сохраняет треугольную компоновку, наблюдаемую в стандартной версии и версии Pro.

Huawei продолжает расширять линейку своих смартфонов. Следующее предложение компании - долгожданная серия P70. В предстоящую серию входят Huawei P70, P70 Pro и P70 Art. Недавние тесты на Geekbench показали, что эти модели работают на новом, более быстром чипе Kirin. Теперь появилась новая информация о топовой модели серии P70 Art. В сеть просочились снимки задней камеры Huawei P70 Art.

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Человек, знакомый с этим вопросом, показал часть модуля камеры Huawei P70 Art, подтвердив слухи о дизайне задней панели. По сравнению со своим предшественником "Island", Huawei P70 Art имеет более выразительный дизайн, с неправильной формой, которая обеспечивает уникальный дизайн. Три камеры сохранили треугольное расположение, как в обычной и Pro-версиях.

Huawei P70 Art оснащен большой диафрагмой и 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 - самым крупным сенсором на устройствах Huawei, что обеспечивает превосходные характеристики фотосъемки. Технология переменной диафрагмы интеллектуально настраивает изображение, обеспечивая идеальное качество снимков при различных условиях освещения. Кроме того, в P70 Art реализовано новое решение для спутниковой связи, которое позволяет пользователям общаться в любой точке планеты, даже в отдаленных районах, куда не доходят традиционные радиосигналы.

Вся серия P70 от Huawei, скорее всего, будет оснащена изогнутым экраном 1,5K и процессором Kirin 9000S 5G. Ранее ожидалось, что смартфон будет выпущен в конце этого месяца. Однако, судя по последним заявлениям, мероприятие по запуску отменено, и релиз может быть отложен.