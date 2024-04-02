AnTuTu опубликовал список 10 лучших флагманских телефонов и телефонов среднего класса на март 2024 года.

В последние несколько месяцев MediaTek демонстрирует высокие результаты в рейтинге AnTuTu. На самом деле, Dimensity 9300 лидировал в рейтингах флагманов с момента выхода OPPO Find X7. Но согласно графику производительности за март 2024 года, опубликованного вчера AnTuTu, первое место занял Asus ROG Phone 8 Pro с процессором Snapdragon 3-го поколения. Если говорить конкретно о цифрах, то ROG Phone 8 Pro получил в среднем 2141448 баллов среди флагманов AnTuTu. Прошлый лидер рейтинга, OPPO Find X7, набрал в среднем 2138119 баллов. Хотя разрыв между ними не так уж велик, Snapdragon 8 Gen 3 все же совершил значительный рывок в сравнении с предыдущими результатами.

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По данным AnTuTu, Qualcomm также далеко впереди в графике производительности телефонов среднего класса, но ситуация немного отличается. В отличие от флагманов, в рейтинге телефонов среднего класса верхние строчки занимают недавно выпущенные процессоры Snapdragon SoC. В частности, OnePlus Ace 3V, работающий на процессоре Snapdragon 7+Gen 3, возглавляет список. В списке телефонов среднего класса, выпущенных в прошлом месяце, Redmi K70E на базе Dimensity 8300 Ultra заметно выделялся в данном сегменте. Однако с выходом Snapdragon 7+ Gen 3 компания Qualcomm наконец-то выпустила ориентированную на производительность SoC для смартфонов в этом сегменте.

Если ещё говорить о результатах, то OnePlus Ace 3V возглавляет рейтинг с 14 66 728 баллами в последнем рейтинге AnTuTu Rabbit, в то время как Redmi K70E набрал в среднем 13 91 125 баллов. На графике выше представлены результаты для каждой из 10 лучших моделей в категориях флагманов и середнячков. Важно отметить, что этих результатов тестирования недостаточно для оценки общей производительности смартфона. При этом смартфоны топового уровня обязаны показывать хорошие результаты не только в синтетических тестах, но и при использовании их в повседневных задачах.