AMD выпустит процессоры Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5 в период с апреля по июнь с потенциальным увеличением IPC до 40% по сравнению с Zen 4.

В последние месяцы появилось множество заявлений о производительности архитектуры AMD нового поколения Zen 5. Например, в феврале сообщалось, что IPC Zen 5 на 40 % выше, чем у Zen 4. Теперь пользователи @Kepler_L2 и @All_The_Watts делают новые заявления о производительности Zen 5.

реклама

Например, на форумах Anandtech автор под ником @Kepler_L2 утверждает, что SPEC-ядра Zen 5 на 40 % быстрее, чем Zen 4. Если это правда, то по производительности Zen 5 значительно опережает Zen 4 и 14-е поколение Raptor Lake Refresh от Intel. Однако еще предстоит выяснить, как производительность Zen 5 сравнится с Arrow Lake, который, по слухам, на 25 % превосходит Raptor Lake по производительности одного ядра и на 40 % - по производительности нескольких ядер. Raptor Lake. Кроме того, согласно данным IPC Zen 5, опубликованным пользователем @All_The_Watts, процессор Ryzen 9000 имеет IPC 7% в Fortnite, 11% в Passmark, 20% в одноядерных тестах Cinebench R23, 28% в 7-zip, 28 33% в V-Ray и 38% в Metro Exodus. 38 % в Metro Exodus, 71 % в Dolphin Bench и 86 % в WPrime. В среднем Zen 5 повышает IPC на 30 %.

Информация о том, что в одноядерном тесте Cinebench R23 IPC прирост всего на 20 % противоречит ранее просочившимся данным однопоточного теста Cinebench R23. Там говорилось о наборе более 2800 баллов. Кроме того, как отметили несколько пользователей в ответ на заявление @All_The_Watts, значительный прирост производительности на 71 и 86 % в Dolphin Bench и WPrime, по-видимому, обусловлен набором инструкций AVX-512. AVX-512 - это новый набор инструкций, предназначенный для машинного обучения, обработки видео и 3D-моделирования. В результате приложения, не поддерживающие AVX-512, вряд ли получат столь значительный прирост производительности. Наконец, источник упомянул, что вышеупомянутые показатели производительности Zen 5 будут перепроверены перед официальным релизом, поэтому после выхода цифры могут существенно измениться.