Он демонстрирует дизайн телефона с единственной задней камерой и вырезом для кнопки действия/ползунка отключения звука.

В наше время многие видят iPhone SE 4 как недостижимую мечту, учитывая сколько раз Apple откладывала его выход на рынок. Несмотря на то, что возможность появления этой модели, как и автомобиля Apple, реальна, до сих пор не было никаких намеков на ее отмену. Однако, теперь пользователь с ником @majinbuofficial опубликовал несколько фотографий чехла для предстоящего iPhone SE 4.

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Фотографии чехла для предполагаемого смартфона лишний раз подтверждают ранее появившиеся слухи о дизайне iPhone SE 4. Кнопки регулировки громкости расположены на левой стороне корпуса, прямо под заметно большим вырезом, в котором, по слухам, может быть размещена кнопка действия (или в худшем случае — кнопка отключения звука). Спереди есть обычный вырез для селфи-камеры и датчиков Face ID, что фактически подтверждает идею о его совместимости с Dynamic Island.

Кроме того, сзади находится отверстие только для одного датчика камер. Если судить по предыдущим сообщениям, iPhone SE 4 и правда будет оснащен всего одной 48-мегапиксельной камерой. Ее большой размер предполагает наличие нового датчика, а не переработанного модуля от iPhone 14 Pro / iPhone 15 Pro. На данный момент неизвестно, каким фирменным процессором (SoC) будет оснащен iPhone SE 4, однако, вероятно, что он будет использовать не менее двух поколений платформы, иначе есть риск попасть в ситуацию, где он не будет отличаться от прежнего варианта.