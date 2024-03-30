Данный смартфон не будет отличаться в техническом плане. По сути это новый вариант цвета для Note 13 Pro Plus 5G.

Скоро стартует Фестиваль поклонников Xiaomi 2024 (уже на следующей неделе), на котором компания анонсирует новые цвета для Redmi watch 4, Redmi buds 5 Pro и смартфона Redmi note 13 Pro Plus 5G. Как известно, модель Redmi note 13 Pro Plus 5G обладает изогнутым AMOLED-экраном 6,67 дюйма с 1,5K разрешением и частотой обновления в 120 Гц. Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 7200 Ultra, дополненном графическим процессором Mali G610 MC4. Предлагается выбор до 16 Гб оперативки и до 512 Гб встроенной памяти. В камерном блоке — основной объектив на 200 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп, макро на 2 Мп и фронтальная камера на 16 Мп. Емкость батареи составляет 5000 мА*ч и поддерживается быстрая зарядка на 120 Вт.

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В ожидании мероприятия, компания раскрыла подробности о новом цветовом варианте для note 13 Pro Plus 5G. Последний тизер раскрыл, что он появится под названием "Mystic Silver", предлагая элегантный серебристый цвет, что добавляет устройству нотку роскоши. Сзади предусмотрен обновленный логотип в форме буквы "X". "Mystic Silver" дополнит текущий ассортимент цветовых решений: "Fusion Black", "Fusion White" и "Fusion Purple". Однако, как уточнили в Xiaomi, данное цветовое решение будет доступно в ограниченном количестве и только в некоторых регионах.