Кроме того, смартфон будет оснащён аккумулятором емкостью 5000 мА*ч,16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Oppo Find X7 и X7 Ultra были представлены в Китае в январе этого года. Они позиционировались как первые смартфона на рынке с двумя перископическими камерами. А теперь компания работает над новым вариантом Ultra под названием Find X7 Ultra Satellite Communication Edition. Устройство замечено на сайте сертификации China Telecom, где раскрыты его основные характеристики, цена и другие детали.

реклама

Оppo Find X7 Ultra Satellite Edition имеет номер модели рhy120, такой же, как в списке сертификации 3C, где указана поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Информация с China Telecom подтверждает название нового устройства из серии Find X7. Как следует из названия, Oppo Find X7 Ultra Satellite Communication Edition будет оснащен технологией спутниковой связи, которая уже используется в iPhone 14, iPhone 15 и Huawei Mate 50. Эта функция позволяет пользователям отправлять экстренные сообщения и получать уведомления там, где нет сотовой сети или Wi-Fi.

Помимо спутниковой связи, будущий вариант Oppo Find X7 Ultra будет иметь те же характеристики, что и стандартная модель Ultra. В листинге China Telecom указано, что устройство будет иметь такой же дизайн с круглым модулем камеры, в котором будет четыре датчика по 50 Мп, два из которых будут перископическими. На передней панели будет изогнутый дисплей размером 6,82 дюйма с разрешением 1440 x 3216 пикселей. Аккумулятор будет емкостью 5000 мА*ч. Другие детали, такие как процессор, не упоминаются, но ожидается, что он будет таким же, как у Find X7 Ultra. Цена Oppo Find X7 Ultra Satellite Communication Edition составляет 7999 юаней (около 102 000 рублей) за вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.