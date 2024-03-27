Генеральный директор и официальный представитель Redmi Ван Тенг Томас поделился видео, демонстрирующим то, как выглядит смартфон Note 13 Turbo.

По слухам, появились некие намеки на то, что следующий смартфон Redmi, который появится на китайском рынке, может быть моделью Redmi Note 13 Turbo. Возможно, на мировом рынке она будет представлена как обновленная или модифицированная версия этого телефона, которая может получить название Poco F6. Предполагается, что дебют Note 13 Turbo может состояться уже в следующем месяце, а именно в апреле, в Китае. В преддверии этого предполагаемого релиза, генеральный директор и официальный представитель Redmi, Ван Тенг Томас, поделился видео через популярную платформу для обмена короткими видео Douyin, демонстрирующее внешний вид будущего смартфона Note 13 Turbo.

В видео Томас продемонстрировал переднюю часть дизайна предполагаемого Redmi телефона, который, вероятно, будет именоваться Redmi Note 13 Turbo. Устройство характеризуется плоским дисплеем, а его подбородок немного шире, чем другие рамки. Говорят, что пластиковой рамки вокруг экрана не будет. Однако он не раскрыл дизайн задней панели и не предоставил никакой информации о технических характеристиках данного устройства.

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При этом, ожидается, что Redmi Note 13 Turbo будет оснащен недавно представленным чипсетом Snapdragon 8S Gen 3. Это станет первым случаем, когда чип Snapdragon 8 серии будет использоваться в смартфоне среднего уровня. В китайском листинге было зарегистрировано устройство Xiaomi с модельным номером 24069RA21C, которое, предположительно, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт.