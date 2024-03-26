В планшете Daylight используется отражающий ЖК-дисплей с передней подсветкой, которая не излучает синий свет, чтобы защитить глаза пользователя.

Веб-сервис Webtoolo, обладающий безупречной репутацией, предлагает ознакомиться с уникальным планшетом Daylight, хотя на его странице продукта пока представлена лишь рекламная информация. В видео, доступном для просмотра, можно увидеть, насколько этот необычный планшет отличается от электронных книг.





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Одна из самых заметных преимуществ Daylight в том, что его сенсорный экран реагирует намного быстрее, чем дисплеи e ink, и способен плавно отображать анимацию и видео с частотой кадров 60 Гц. За этим стоит использование отражающего ЖК-дисплея, который объединяет обычную жидкокристаллическую панель с бумажной задней панелью, отражающей окружающий свет и придавая контенту на дисплее особое освещение. Таким образом, планшет не требует подсветки, но предусмотрена передняя подсветка, которую можно настроить на тёплый или холодный белый цвет, чтобы пользоваться планшетом и в условиях недостаточной освещенности.

Дисплей Daylight, получивший название Livepaper, также совместим со стилусом, что делает его еще более удобным и функциональным. Однако, стоит отметить, что у отражающих ЖК-дисплеев есть один существенный недостаток по сравнению с технологией e ink — они потребляют больше энергии, даже если потребление без использования подсветки значительно ниже, чем у обычных OLED- или ЖК-экранов.

Daylight будет иметь операционную систему Android 13, а также 8 ГБ оперативной памяти. Релиз планшета стоит ожидать в мае 2024 года, а рекомендованная розничная цена может составить 799 долларов США (около 74 000 рублей). На данный момент нет информации о других характеристиках, таких как установленный процессор.