Samsung Galaxy Tab S6 Lite, впервые выпущенный в 2020 году, уже один раз обновлялся в 2022 году.

Появился обновленный Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 года, однако вызывает удивление то, что компания не сделала официального заявления и не выпустила пресс-релиз. Несмотря на это, новая модель уже упоминается на официальном румынском интернет-магазине.

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Касательно технических характеристик, новый Galaxy Tab S6 Lite 2024 года оснащен иным чипсетом по сравнению с предыдущими моделями. Samsung не раскрывает название SoC, но указывает, что процессор имеет восьмиядерную конфигурацию с ядрами, работающими на частотах 2,4 ГГц и 2,0 ГГц. Модель 2022 года также была оснащена восьмиядерным процессором и была доступна со Snapdragon 720G или 732G, но с другими тактовыми частотами. Если верить последнему списку Geekbench, то в новом планшете, скорее всего, будет установлен процессор Exynos 1280. Компания Samsung сочетает этот восьмиядерный чипсет с 4 ГБ оперативной памяти и базовой памятью в размере 64 ГБ. Хотя оба объема являются средними по текущим стандартам, Galaxy Tab S6 Lite 2024 года оснащен слотом для карт microSD, что позволяет расширить объем памяти. Кроме того, на официальном румынском сайте упоминается, что Samsung предложит модель с 128 ГБ памяти, но она еще не доступна.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 года также оснащен 10,4-дюймовым TFT-экраном на передней панели с разрешением 2000 x 1200 пикселей. В комплект поставки этого планшета на Android входит S Pen, что делает его привлекательным выбором для цифровых художников. Внутреннее устройство питается аккумулятором емкостью 7040 мА*ч, который, по заявлению Samsung, способен обеспечить до 14 часов воспроизведения видео. На данном сайте не упоминается скорость зарядки, однако предыдущие модели предлагали проводную зарядку на 15 Вт.

Что касается программного обеспечения, планшет изначально оснащен One UI 6.1 на базе Android 14. Среди других особенностей стоит отметить поддержку технологии Dolby Atmos, динамики, настроенные компанией AKG, фронтальную камеру на 5 МП и заднюю камеру на 8 МП. В настоящее время о цене Galaxy Tab S6 Lite 2024 года нет информации.