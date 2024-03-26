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По сообщениям, вся серия Galaxy Watch6 будет заменена, включая модели Galaxy Watch6 Classic. Это подтверждается на официальном сайте Samsung, где носимые устройства Galaxy Watch разделены на Galaxy Watch, Galaxy Watch Classic и Galaxy Watch Pro. Однако, предполагается, что Samsung собирается переделать серию Galaxy Watch7. В этом году ожидается появление модели Ultra, а также стандартной, Classic и Pro. Таким образом, Samsung, кажется, применяет стратегию сегментации, аналогичную смартфонам Galaxy S, к своим флагманским смарт-часам. Предполагается, что серия Galaxy Watch7 будет иметь следующие номера моделей: Galaxy Watch7 - SM-L300 и SM-L305, Galaxy Watch7 Classic/Pro - SM-L310 и SM-L315, Galaxy Watch7 Ultra - SM-L700 и SM-L705.
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Стоит обратить внимание, что номера моделей, заканчивающиеся на "5", обозначают варианты с eSIM и поддержкой LTE. Слухи говорят, что в этом году Samsung не только расширит свою линейку флагманских смарт-часов, но и увеличит объем памяти всех моделей вдвое по сравнению с Galaxy Watch6. Несмотря на то, что серия Galaxy Watch7 будет иметь 32 ГБ памяти, что соответствует Pixel Watch 2, Galaxy Watch7 Ultra по-прежнему будет иметь вдвое меньший объем памяти, чем Apple Watch Series 9. Предполагается, что обновленные версии Galaxy Watch в этом году будут оснащены новым чипсетом под кодовым названием Exynos S5E5535, который ожидается повышение производительности на 30% и снижение энергопотребления на 50% по сравнению с предыдущим чипсетом Exynos W930.