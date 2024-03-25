Microsoft всё-таки выпустит портативную игровую консоль, однако она находится на ранней стадии разработки и может быть представлена не раньше 2026 года.

Планы Microsoft по созданию портативной игровой консоли были раскрыты в документах Федеральной Торговой Комиссии, найденных в прошлом году. С тех пор слухи затихли, но один из создателей заявил о вдохновении дизайном Nintendo Switch. Теперь главный редактор Windows Central, Джез Корден, подтвердил, что портативный Xbox все еще рассматривается.

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В подкасте Xbox Two Корден говорит, что Microsoft не откажется от идеи портативной консоли, учитывая растущую популярность подобных устройств. Однако ожидаемый портативный Xbox не будет выпущен в этом или следующем году. Устройство все еще находится на очень ранней стадии разработки, и существует несколько прототипов. Также стоит отметить недавний выпуск в Южной Корее сертифицированного набора разработчика Xbox. Некоторые слухи говорят о бездисковой Xbox Series X, однако Microsoft не имеет причин выпускать новый набор разработчика для тех же устройств. Возможно, присутствие Xbox в Южной Корее намекает на будущее сотрудничество с Samsung.

Учитывая, что до запуска осталось еще около двух лет, трудно сказать, каким будет предполагаемый портативный Xbox. Если Microsoft пойдет по пути Intel, они смогут выбрать между процессорами Panther Lake и Nova Lake. Версия от Amd, в свою очередь, может включать детали с процессором Zen 6 и iGPU RDNA 5. Если Snapdragon X Elite будет работать так, как заявлено для игр, возможно, имеет смысл использовать процессор ARM. КПК с разрешением 1080p, производительностью, близкой к Xbox Series S, и интеграцией с Game Pass, должен будет стать привлекательным предложением, особенно по разумной цене. Однако уже к 2026 году рынок портативных устройств станет гораздо насыщеннее. Новые поколения Steam Deck, Asus ROG Ally, MSI Claw и Nintendo Switch предложат жесткую конкуренцию.