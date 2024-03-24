ANT253VF оснащен 24,5-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 1920×1080 и соотношением сторон 16:9.

Компания Hkc представила новый игровой монитор в своей линейке antgamer - ant253vf. Главной особенностью этого монитора является его высокая частота обновления в 360 Гц, которая разработана для обеспечения максимально плавного игрового процесса. Монитор теперь доступен на китайском рынке по цене в 2499 юаней (около 32 000 рублей).

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Аnt253vf оснащен 24,5-дюймовой панелью fast IPS с разрешением 1920×1080 и соотношением сторон 16:9. Технология панели IPS обеспечивает широкие углы обзора и отличную цветопередачу, а время отклика GTG 1 мс минимизирует раздвоение изображения и его размытие во время динамичных действий. Игровой монитор ant253vf имеет цветовую гамму, охватывающую 99% спектра sRGB, что позволяет передавать широкий диапазон точных цветов. Благодаря сертификации HDR 400, монитор обеспечивает повышенную яркость и контрастность, достигая более реалистичного и насыщенного отображения изображений.

Благодаря частоте обновления в 360 Гц, ant253vf обеспечивает гораздо более плавное изображение по сравнению с традиционными мониторами с частотой в 60 Гц или даже 144 Гц. Это может дать геймерам конкурентное преимущество, позволяя им более быстро и точно реагировать на события в игре. Аnt253vf совместим с технологиями переменной частоты обновления AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, что обеспечивает дополнительную плавность. Эти технологии устраняют рывки в изображении экрана, которые могут возникать, когда частота обновления монитора не синхронизирована с частотой кадров видеокарты.

Игровой монитор обладает универсальными возможностями подключения, включая два порта HDMI 2.0 для игры с частотой до 240 Гц и один порт DisplayPort 1.4, который поддерживает полную частоту обновления в 360 Гц. Также он оснащен аудиоразъемом 3,5 мм, что позволяет геймерам подключать наушники или динамики прямо к монитору. Ant253vf имеет множество функций, которые придутся по вкусу геймерам. Например, он имеет встроенное перекрестие и режим подсветки темного поля, что особенно полезно в шутерах от первого лица. Монитор также предлагает несколько предустановленных режимов, которые позволяют геймерам настраивать параметры отображения для разных жанров игр. Эргономичная подставка ant253vf позволяет регулировать высоту, а также наклонять и поворачивать монитор, обеспечивая комфортное положение просмотра даже во время длительных игровых сессий. Ранее на этой неделе Нkc также выпустила еще один игровой монитор с очень похожими характеристиками.