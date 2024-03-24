Для более полного погружения дисплей изгибается по радиусу 1500R, плавно охватывая поле зрения.

Компания Acer недавно представила свою новую модель монитора - Shadow Knight ED270U. Он отличается изогнутым дисплеем и высокой частотой обновления. ED270U оснащен 27-дюймовой изогнутой панелью VA с разрешением 2560 х 1440 пикселей, что гарантирует четкое изображение при игровых сессиях. Однако самым важным аспектом данной модели является ее частота обновления в 180 Гц, что обеспечивает плавный игровой процесс и является значительным улучшением по сравнению с традиционными мониторами, имеющими частоту обновления в 60 Гц.

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Для создания бОльшего эффекта погружения дисплей Shadow Knight ED270U имеет изогнутость с радиусом 1500R, которая плавно охватывает поле зрения пользователя. Кроме того, данный монитор поддерживает технологию HDR10, что повышает контрастность и яркость цветов, создавая более реалистичное визуальное восприятие. Хотя Acer не разглашает конкретный охват цветовой гаммы, можно ожидать насыщенность и яркость цветов. Shadow Knight ED270U оснащен универсальной подставкой, которая позволяет наклонять и поворачивать монитор для нахождения идеального угла просмотра во время интенсивных игровых сессий. Встроенные динамики мощностью 2 Вт обеспечивают посредственный звук.

Монитор Shadow Knight ED270U предлагает различные варианты подключения, включая два порта HDMI 2.0, один порт DP1.4 и разъем для наушников 3,5 мм. Таким образом, пользователь может легко подключить компьютер, игровые консоли и другие устройства. Монитор Acer Shadow Knight ED270U уже доступен для покупки по начальной цене 1099 юаней (примерно 14 000 рублей).