По производительности он сможет конкурировать со Snapdragon 8+ Gen 1 и Dimensity 9200+.

Спецификации следующего процессора Kirin от Huawei были опубликованы на Baidu. Он будет выпущен в качестве преемника Hisilicon Kirin 9000S, который, согласно предыдущим утечкам, окажется Kirin 9010. Этот процессор станет одним из первых мобильных чипов, произведенных по 5-нм технологическому процессу в SMIС. Как именно SMIС собирается использовать 5-нм процессорный узел без доступа к EUV-машинам, остается загадкой.

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Kirin 9010 будет оснащен 8-ядерным процессором с двумя высокопроизводительными ядрами Taishan v130 (максимальная тактовая частота 3,00 ГГц, ALU-декодирование шириной 6/7, 128 КБ кэша инструкций L1, 64 КБ кэша данных L1, 1 МБ кэша L2) и шестью ядрами Taishan v130 с повышенной эффективностью (максимальная тактовая частота 1,8 ГГц, ALU-декодирование шириной 3/4, 64 КБ кэша инструкций L1, 32 КБ кэша данных L1, 256 КБ кэша L2). Он также имеет 8 МБ кэш-памяти L3 и графический процессор Maleoon 920 (6 CU, тактовая частота 750 МГц).

Другие характеристики Kirin 9010 включают модем Balong 6000 5G, собственного провайдера интернета Kirin 8.0, процессор Huawei Ascend NPU и поддержку памяти LPDDR5 6400. Этот чип потребляет до 5,2 Вт при одноядерной нагрузке и 12,4 Вт при многоядерной нагрузке. Предполагаемые результаты Kirin 9010 в Geekbench 6.0 составляют примерно 1800 и 4800 баллов в одноядерном и многоядерном тестах. Данные результаты ставят его на один уровень с MediaTek Dimensity 9200+, Apple A12X Bionic и Snapdragon 8+ Gen 1.

Также графический процессор Maleoon 920 в Kirin 9010 набирает 2800 баллов в 3D Mark Wildlife Extreme, 54 кадра в секунду в GFXBench Aztec Ruins High Tier Offscreen (1440p, Vulkan) и 188 кадров в секунду в GFXBench Manhattan OpenGL ES 3.1 (1080p).

Ожидается, что Kirin 9100 будет представлен вместе с Huawei P70, P70 Pro и P70 Art позднее в этом году.