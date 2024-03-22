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СтарыйДед
Infinix GT 20 Pro появился в базе данных FCC с проводной быстрой зарядкой мощностью 45 Вт
Наиболее примечательной особенностью стала полукруглая полоса на задней панели смартфона, которая, вероятно, является светодиодным освещением.

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Похоже, что компания Infinix работает над своей новой моделью, преемником Infinix GT 10 Pro. Новый смартфон, получивший название Infinix GT 20 Pro, недавно появился в базе данных FCC. Интересно отметить, что на прошлой неделе устройство также было замечено на платформе BIS, что указывает на его скорый запуск.

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Будущий смартфон был зарегистрирован на сайте FCC под модельным номером X6871. Согласно списку сертификатов, Infinix GT 20 Pro, как сообщается, будет поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 45 Вт, так как зарядное устройство с номером модели U450XSB было указано вместе с ним. Это зарядное устройство имеет выходную мощность 15 Вт (5 В/3 А) и 45 Вт (11 В/4,1 А). Сертификация также подтвердила, что новый телефон будет иметь по крайней мере одну конфигурацию памяти, предлагающую 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Особенностью сертификации стала конструкция задней панели. На изображениях видно тройную камеру, похожую на Infinix GT 10 Pro. Однако наиболее интересной частью схемы является полукруглая полоса, разделенная на две половины, которые, предположительно, являются вырезами для светодиодного освещения, подобно его предшественнику.

Хотя официальный дизайн пока не подтвержден, бренд, вероятно, продолжит использовать дизайн кибермеханики, который впервые был представлен в Infinix GT 10 Pro. Согласно сертификации FCC, размеры Infinix GT 20 Pro составляют 164×74,5×7,6 мм. Для подключения смартфон поддерживает Wi-Fi 6 802.11 a/n/ac/ax и 5G. Ранее в этом месяце было подтверждено, что данный смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч, а также чипсетом MediaTek Dimensity 8200 SoC, что было указано в сертификатах Geekbench и TUV.

#смартфон #смартфон 2024 #infinix #infinix gt 10 pro #infinix gt
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