Экран окружен рамкой из цинкового сплава премиум-класса, а на правой стороне имеется вращающаяся заводная головка с функциональной кнопкой.

Компания itel представила новые умные часы, которые получили название icon 3. Несмотря на доступную цену, эти часы обладают несколькими интересными характеристиками и функциями. Их дизайн очень похож на известные часы Apple Watch Ultra, поэтому стоит сравнить их характеристики, цены и многое другое.

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Официальный запуск часов состоялся сегодня, 22 марта 2024 года. Новые часы icon 3 являются улучшенной версией модели icon 2. Этот новый продукт компании itel оснащен 2,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью 500 нит и изогнутым стеклом 2,5D. Часы обрамлены рамкой из премиального цинкового сплава. На правой стороне также имеется удобная вращающаяся заводная головка с функциональной кнопкой, что делает их внешний вид похожим на Apple Watch Ultra. Умные часы оснащены активным дисплеем, более 150 вариантами циферблатов и различными датчиками, связанными со здоровьем. Эта модель позволяет отслеживать сердечный ритм в течение 24 часов, уровень кислорода в крови Spo2 и женский менструальный цикл. Благодаря чипу Bluetooth часы itel icon 3 поддерживают возможность осуществления вызовов по стандартам Bluetooth 5.1. Аккумулятор емкостью 310 мА*ч обеспечивает питание устройства. Полной зарядки хватает на 7 дней работы без подключения Bluetooth и на 2 дня работы при использовании функции Bluetooth-вызовов. Автономное время работы составляет 15 дней.

Itel представила часы icon 3 в нескольких цветовых вариантах: тёмный хром, полуночно-синий и ярко-золотой. Предварительное бронирование этих умных часов начнется 24 марта в Южной Азии и закончится в 12:00 29 марта. В Индии цена на icon 3 составит 1699 индийских рупий (примерно 1900 рублей).