MSI представила MAG 256F, 24,5-дюймовый игровой монитор, построенный на основе панели Rapid IPS.

Спустя несколько дней после презентации mag 27cq6f, компания MSI представила еще одну модель игрового монитора - mag 256f. Новый монитор отличается компактными размерами и имеет диагональ 24,5 дюйма, разрешение 1920х1080 пикселей и плотность пикселей 90 ppi. Согласно информации на официальном сайте MSI, mag 256f обладает разрешением 1080p, обновляется с частотой 180 Гц и имеет время отклика GTG 1 мс.

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Кроме того, mag 256f обеспечивает пиковую яркость 250 нит, коэффициент контрастности 1000:1 и глубину цвета 10 бит (8 бит + FRC). Монитор способен воспроизводить 96% цветовой гаммы dci-p3 и поддерживает технологию adaptive-sync, которая позволяет уменьшить разрывы искажений при высоких частотах обновления. Также монитор оснащен консольным режимом с переменной частотой обновления (VRR) при подключении к Xbox и имеет следующие порты: 1x разъемом 3,5 мм, 1x DisplayPort 1.2a и 2x HDMI 2.0.

MSI также добавила крепления VESA размером 75 x 75 мм, наклонную подставку и технологию AI Vision. AI Vision, по предварительным данным, увеличивает яркость и насыщенность цвета, о чем свидетельствует нижеприведенный пример. Хотя информация о ценах и доступности MAG 256F пока не раскрыта MSI, дополнительную информацию можно найти на официальном веб-сайте компании.