Кроме того, OnePlus Ace 3V будет доступен ещё в двух вариантах: 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Компания Oneplus готовится презентовать свой новый флагманский смартфон - Oneplus аce 3V, который станет доступным для покупки в Китае с 21 марта 2024 года. Недавно было объявлено, что данный телефон получит уровень IP65, что гарантирует его пыле- и влагозащищенность. Кроме того, бренд подтвердил, что устройство будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14 и получит 3 крупных обновления, а также будет получать программную поддержку в течение 4 лет. Сейчас в сети появились утечки, раскрывающие информацию о цене смартфона.

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По сообщению пользователя @zionsanvin, Oneplus аce 3V будет доступен в трех вариантах с разными объемами памяти: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ. Предположительно, модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти может стоить около 2299 юаней (примерно 29 500 рублей), версия с 12 ГБ + 512 ГБ - около 2699 юаней (примерно 34 500 рублей), а самая дорогая версия с 16 ГБ + 512 ГБ - около 2899 юаней (примерно 37 000 рублей). Однако эти цены еще не подтверждены, поэтому лучше относиться к ним с неким недоверием до официального анонса.

Oneplus также подтвердил некоторые характеристики Аce 3V. Смартфон будет обладать OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и шим-регулированием, что обеспечивает комфортное восприятие экрана для пользователей. Устройство будет оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X и предложит 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Наконец, говорят, что он будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мА*ч и поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 100 Вт.