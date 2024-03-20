Также Sony, скорее всего, начнет внутреннее расследование, чтобы не допустить раскрытие информации в результате сторонних рекламных акций.

В последнее время все больше и больше появляется слухов и утечек информации о потенциальной PlayStation 5 Pro. Ютуберы и инсайдеры делятся все более подробными сведениями об этой пока еще неподтвержденной консоли. По последней утечке от Тома Хендерсона стало известно, что возможные конфиденциальные данные о PS5 Pro могли быть раскрыты в результате рекламных акций сторонних компаний. Хотя пока не ясно, смогут ли в Sony определить и наказать виновного, этот инцидент, безусловно, намекает на то, что компания может пересмотреть свою политику контроля доступа для разработчиков к новым технологиям.

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Sony пока не комментирует эти утечки и даже не признает существование PS5 Pro. Однако, исходя из собранных данных, можно предположить, что новая консоль может предложить следующее: по информации из утечек, улучшена пропускная способность системной памяти PS5 Pro, что потенциально может сделать ее на 28% быстрее, чем у стандартной PS5. Кроме того, появится новый "высокочастотный режим ЦП", который может увеличить тактовую частоту ЦП на 10% за счет небольшого снижения производительности графического процессора. В области звука также ожидаются улучшения, связанные с увеличением рабочей частоты аудиосопроцессора (ACV), что приведет к более качественной сверточной реверберации и обработке БПФ/ОБПФ. Наиболее сильная сторона PS5 Pro, в свою очередь, кроется в ее графических возможностях. Утечки указывают на то, что скорость рендеринга может быть на 45% выше, чем у PS5, а производительность трассировки лучей может быть увеличена на 2-3 раза, а в некоторых случаях может достигать и 4-кратного увеличения. Это, как говорят слухи, подтверждается вычислительной мощностью в 33,5 терафлопса.

Известно также, что Sony ведет разработку собственной архитектуры машинного обучения с ускорителем искусственного интеллекта, который способен выполнять впечатляющие расчеты с плавающей запятой. В сочетании с новой технологией "спектрального суперразрешения" (PSSR), это направлено на обеспечение плавного игрового процесса в разрешении 4к с частотой 120 кадров в секунду и даже 8к с частотой 60 кадров в секунду. Однако стоит отметить, что аппаратные ограничения могут помешать PS5 Pro полностью достичь этих высоких целей.