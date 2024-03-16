Учитывая последнее подтверждение процессора, большая вероятность того, что это будет Motorolа Edge 50 Fusion.

Motorola уже начала повышать интерес к своему будущему смартфону. Дебют устройства запланирован на начало апреля. Бренд, принадлежащий Lenovo, пока не разглашает точное название и детали этого устройства. Но теперь Motorola опубликовала последний тизер, в котором намекает на процессор упомянутого телефона. Тизер также дает подразумевать, что это будет предложение среднего класса.

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Было подтверждено, что будущий телефон Motorola будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. В тизере также видно само устройство в фиолетовом цвете. Есть предположение, что этот будущий смартфон будет поддерживать быструю проводную или беспроводную зарядку. В отдельном тизере устройства также подтверждается изогнутый дисплей с поднятым островком для камеры на задней панели.

Хотя название будущего телефона Motorola остается загадкой, предположительно одним из названий может стать Motorola Edge 50 Pro или Moto X50 Ultra. Но учитывая последние подтверждения процессора, можно предположить, что предстоящий телефон Motorola - это Edge 50 Fusion. Семейство Motorola Edge имеет схожий дизайн, но разные характеристики для разных моделей. Бренд, принадлежащий Lenovo, не выпускал Edge Fusion в прошлом году, так что предстоящее предложение может стать наследником Edge 30 Fusion, который дебютировал в 2022 году.