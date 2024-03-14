Данный планшет, скорее всего, будет позиционироваться выше Redmi Pad и Redmi Pad SE.

Компания Xiaomi активно занимается разработкой нового планшета под своим брендом Redmi. Эта информация стала известна благодаря записям в различных сертифицирующих органах. А теперь в базе данных арабского TDRA были обнаружены чехол-клавиатура Redmi Pad Pro и умная ручка Redmi Smart Pen, оба продукта упомянуты с названием. Также в этих записях указаны номера моделей – 24042KBD5G для клавиатуры Redmi Pad Pro и 24048MP07G для Redmi Smart Pen. Зафиксированные номера моделей ранее также появлялись в других источниках и сертификационных органах, таких как SDPPI, FCC, IMFA и NRRA. По информации из этих источников стало известно, что Redmi Smart Pen будет оснащен литиевой батареей с напряжением 3,85 В постоянного тока, а размер клавиатуры Redmi Pad Pro составит 10,9 дюйма.

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Из названия чехла-клавиатуры можно сделать два предположения: либо Xiaomi планирует выпустить несколько версий чехлов-клавиатур для планшетов, и это указанная версия "Pro", либо, что более вероятно, компания готовит к выпуску новый планшет – Redmi Pad Pro.

Таким образом, список планшетов бренда Xiaomi, который в настоящее время состоит из двух моделей, будет расширен. Потенциальный Redmi Pad Pro, скорее всего, будет представлен в более дорогом ценовом сегменте, чем вышедшие планшеты Redmi Pad и Redmi Pad SE, которые поставляются без чехла и стилуса. На данный момент об ожидаемом Redmi Pad Pro известно немного. Многие говорят, что устройство будет оснащено камерой-модулем в форме таблетки и, возможно, будет иметь размер экрана 9 дюймов.