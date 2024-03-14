Компания выпустила два изображения, официально подтверждающие сроки запуска и чипсет, которым он будет оснащен.

В начале текущей недели было официально объявлено о выходе на китайский рынок новой модели смартфона Oneplus Ace 3V. Компания уже представила дизайн передней части устройства и сегодня поделилась двумя изображениями, подтверждающими сроки запуска устройства и информацию о его процессоре. Первое изображение Oneplus Ace 3V показывает, что устройство будет иметь плоскую раму, вероятно изготовленную из пластиковых материалов. На изображении заметно, что модель будет доступна в фиолетовом варианте, схожем с недавно представленной версией Oneplus Ace 3/12R. Изображение также намекает на обновленный дизайн задней камеры у Oneplus Ace 3V.

реклама

Следующая картинка подтверждает, что Oneplus Ace 3V будет оснащен процессором Snapdragon 7+ Gen 3, что гарантирует высокую производительность. Новый чип должен выйти в Китае уже 18 марта, и, естественно, Oneplus Ace 3V станет первым смартфоном в мире, использующим эту технологию. Касаясь других технических характеристик, сообщается, что Oneplus Ace 3V будет обладать OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, обновляемым с частотой 120 Гц, а также встроенным сканером отпечатков пальцев в экране. Устройство будет иметь 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ внутренней памяти, аккумулятор емкостью 5500 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, 16-мегапиксельную фронтальную селфи-камеру, 50-мегапиксельную двойную камеру, два динамика и ИК-передатчик. Скорее всего, устройство получит название Oneplus Nord 4 для релиза на мировом рынке.