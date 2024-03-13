Информация в сертификации указывает на то, что эти часы будут оснащены функциями хранения и воспроизведения аудиофайлов.

Компания Huawei готовится к выпуску третьего поколения умных часов Huawei Watch Fit, о чем свидетельствует прохождение устройством сертификации CQC под названием Slo-B19. Согласно имеющейся информации, новинка будет обладать несколькими примечательными особенностями. Одним из главных нововведений в Huawei Watch Fit 3 станут встроенные функции для хранения и воспроизведения аудиофайлов. Это позволит пользователям слушать музыку или подкасты непосредственно с часов, без необходимости брать с собой смартфон.

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Huawei следует тенденции не включать в стандартную комплектацию своих новых устройств зарядные устройства. Это может стать нежелательным изменением для некоторых пользователей, однако компания объясняет его желанием сократить количество электронных отходов. В соответствии с ожиданиями, Huawei Watch Fit 3 будут оснащены датчиками сердечного ритма и SpO2, которые обеспечат круглосуточный мониторинг жизненно важных параметров. Кроме того, часы будут включать 97 режимов тренировок, режим отслеживания сна и функцию контроля уровня стресса.

К сожалению, подробных характеристик Huawei Watch Fit 3 пока нет. Тем не менее, можно предположить, что они будут схожи с характеристиками предшественника, модели Huawei Fit 2. Напомним, что Fit 2 оснащались 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 336x480 пикселей, водонепроницаемостью до 50 метров и аккумулятором емкостью 292 мА*ч с 10 днями автономной работы. По первоначальным планам, Huawei планировала представить Watch Fit 3 вместе с серией смартфонов Huawei P70 в марте 2023 года. Однако мероприятие было перенесено на более поздний срок. Точная дата презентации пока неизвестна.