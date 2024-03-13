При этом данное портативное устройство также можно использовать в качестве аксессуара AR/VR.

Apple получила новый патент от Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO) на портативное устройство, которое обещает полностью изменить возможности умного дома. Описанное в патенте устройство предоставляет уникальную возможность управления различными устройствами в доме буквально с помощью ладони. Это портативное устройство оснащено разнообразными функциями для взаимодействия со смарт-устройствами в доме и также может использоваться в качестве аксессуара для приложений дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR). В патенте особо выделяются такие ключевые функции, как возможность подключения к сотовой сети и голосовое управление для удобства взаимодействия с пользователем. Устройство также будет оснащено компактным сенсорным экраном для визуальной информации и ввода команд. Встроенные микрофоны будут распознавать голосовые команды, а динамики обеспечат высококачественное воспроизведение звука.

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В патенте также подробно описываются функции отслеживания местоположения устройства и возможность их распространения на близлежащие устройства. Патент предусматривает широкий спектр потенциальных применений данного устройства. Оно может использоваться как интеллектуальный динамик с голосовым управлением, реагируя на команды пользователя для управления умным домом или доступа к информации. Патент также предполагает возможность запуска различных приложений, включая приложение о погоде, сервисы потоковой музыки и платежные платформы.

Устройство также прекрасно подходит в качестве универсального пульта дистанционного управления для умных устройств в доме, таких как колонки, освещение, бытовая техника и многое другое. Интересно, что патент также намекает на возможность использования устройства в качестве якоря или визуального маркера для AR/VR, что потенциально позволяет использовать его ввод и вывод для другого оборудования AR/VR. Что тоже является весьма интересным направлением.