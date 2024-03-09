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СтарыйДед
Acer выпустила игровой ноутбук Shadow Knight Qing Pro 2024 года с процессором Intel Core i7-13620H,
Если говорить о графическом процессоре, то базовый вариант оснащен Nvidia RTX 4050, а два других — RTX 4060.

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Китайский производитель ноутбуков Acer представил свою новую модель – Acer Shadow Knight Qing Pro 2024 года. Возможности этого игрового ноутбука впечатляют, особенно учитывая доступную цену. Базовая модель оснащена процессором Intel Core i5-13500H, графическим процессором NVIDIA RTX 4050, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Всего за 5999 юаней (около 75 500 рублей) можно приобрести эту конфигурацию.

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Однако, было представлено еще две версии игрового ноутбука Shadow Knight Qing Pro 2024 года. Средний вариант также имеет тот же процессор, оперативную память и хранилище, что и базовая конфигурация, но получает обновленный графический процессор – RTX 4060. Его стоимость составляет 6799 юаней (около 85 500 рублей). Что касается топовой конфигурации, она получила обновленный процессор Intel Core i7-13620H, который является улучшенной версией двух предыдущих. Остальные характеристики остаются такими же, как и у среднего варианта, но цена возрастает до 6999 юаней (около 88 000 рублей).

Важно отметить, что Acer также обратила внимание на систему охлаждения игрового ноутбука. Он оснащен семью тепловыми трубками и двумя вентиляторами, которые гарантируют стабильную работу даже при высоких нагрузках. Дисплей игрового ноутбука Shadow Knight Qing Pro от Acer имеет киберспортивный экран с охватом sRGB на 100%, разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц. Также предусмотрено большое количество портов подключения, включая USB 3.2, Mini DP, HDMI, USB Type-C и USB 2.0. Но Acer пока не сообщила деталей о международном выпуске этого игрового ноутбука.

#ноутбук #ноутбук 2024 #ноутбук acer
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