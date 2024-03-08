Poco F6 Pro имеющий номер модели "23113RKC6G", практически идентичен номеру модели Redmi K70 который имел номер "23113RKC6C".

По слухам, компания Xiaomi планирует глобальный запуск серии POCO F6 примерно в мае. Пока подробности о POCO F6 и POCO F6 Pro остаются не подтвержденными, но недавно появилась новая информация, которая, раскрывает некоторые подробности лидера линейки POCO F6 Pro.

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Оказалось, что Xiaomi сертифицировала POCO F6 Pro в национальной комиссии Таиланда по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC), что может указывать на то, что запуск POCO F6 Pro уже не за горами. Устройство POCO F6 Pro обозначено номером модели "23113RKC6G". И данный факт интересен тем, что этот номер модели идентичен номеру модели другого устройства Xiaomi — Redmi K70, которое дебютировало в Китае в прошлом году с номером модели "23113RKC6C".

По всей видимости, POCO F6 Pro будет переименованием Redmi K70. Это не удивительно, поскольку телефоны серии POCO уже неоднократно переименовывались из устройств Redmi. Например, прошлогодний POCO F5 Pro был переименованием Redmi K60. Точно так же предполагается, что обычный POCO F6 будет переименованием предстоящего Redmi Note 13 Turbo. В любом случае, если верить этой информации, POCO F6 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольной камерой на 8 Мп, селфи-камерой на 16 Мп и проводной зарядкой мощностью 120 Вт.