Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Сертификация подтверждает, что Poco F5 Pro представляет собой переименованный Redmi K60
Poco F6 Pro имеющий номер модели "23113RKC6G", практически идентичен номеру модели Redmi K70 который имел номер "23113RKC6C".

реклама

По слухам, компания Xiaomi планирует глобальный запуск серии POCO F6 примерно в мае. Пока подробности о POCO F6 и POCO F6 Pro остаются не подтвержденными, но недавно появилась новая информация, которая, раскрывает некоторые подробности лидера линейки POCO F6 Pro.

реклама

Оказалось, что Xiaomi сертифицировала POCO F6 Pro в национальной комиссии Таиланда по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC), что может указывать на то, что запуск POCO F6 Pro уже не за горами. Устройство POCO F6 Pro обозначено номером модели "23113RKC6G". И данный факт интересен тем, что этот номер модели идентичен номеру модели другого устройства Xiaomi — Redmi K70, которое дебютировало в Китае в прошлом году с номером модели "23113RKC6C".

По всей видимости, POCO F6 Pro будет переименованием Redmi K70. Это не удивительно, поскольку телефоны серии POCO уже неоднократно переименовывались из устройств Redmi. Например, прошлогодний POCO F5 Pro был переименованием Redmi K60. Точно так же предполагается, что обычный POCO F6 будет переименованием предстоящего Redmi Note 13 Turbo. В любом случае, если верить этой информации, POCO F6 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольной камерой на 8 Мп, селфи-камерой на 16 Мп и проводной зарядкой мощностью 120 Вт.

#xiaomi #смартфон #смартфон 2024 #poco #poco f #poco f6 #poco f6 pro
+
Написать комментарий (0)
Предстоящий смартфон от iQOO с чипом Snapdragon 8s Gen 3 получит название Neo 9 Racing Edition.
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
5
В Сети появилась фотография "неуставной" защиты БМП-1АМ "Басурманин" с противодронными экранами
3
Российские войска сумели достичь успеха на двух участках Донецкой Народной Республики
+
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
4
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
Xiaomi 14 занял 3-е место в рейтинге лучших камер в списке телефонов премиум-класса
2
В Воронеже за рекордные три месяца создали фюзеляж для Ил-96-300
2
Samsung завершает программную поддержку смартфонов серий Galaxy S10 и Note 10
6
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
7
Logitech выпускает веб-камеру MX Brio 4K с 8,5-мегапиксельным сенсором Sony STARVIS
+
OnePlus Nord 4 скоро появится в продаже
+
Системные требования Horizon Forbidden West для ПК: минимум 150 ГБ SSD
1
На подходе новые смартфоны от Realme, которые будут использовать системы Qualcomm и быструю зарядку
2
В России создана технологическая платформа для интеграции мемристорной памяти RRAM в кремниевые чипы
+
«Плохие новости для Украины»: Западная пресса впечатлена масштабами производства ударных БПЛА «Герань» в России
+
Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая
+
Появился русскоязычный обзор ещё не выпущенного смартфона Samsung Galaxy A55
+
Моддеры запустили GTA: Vice City на обычном роутере
+
Dxomark: в сравнении смартфонов, лучшие камеры оказались у устройств Huawei
2
Компания ASUS готовится выпустить новую модель смарт-часов VivoWatch 6
+

Популярные статьи

5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
73
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
105
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
36
Моди бросает вызов Тайваню - Индия претендует на лидирующие позиции в производстве микросхем
2
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
21
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
32
Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу
5
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
7
Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
6
"США движутся к коллапсу" - так считает американский аналитик Джордж Ку
+

Сейчас обсуждают

Red Red
15:06
Вначале хочется поздравить тебя чимба с твоим праздником, с 8 Марта тебя чимба, пускай ПМС и критические дни не мешают тебе писать твои увлекательные статьи... >>>>> Ну что сказать, сейчас BTRFS пока...
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
Шакро Молодой
15:03
полностью согласен. каломуде это кирпич за деньги. лучше нвидиа взять " якобы " послабее но за стабильность да и нейронки + лучи бонусом.
Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
Artful
15:00
Нормальный мужик, хоть и искусственный. Шум подняли из-за ерунды.
Робот-мужчина в Саудовской Аравии вызвал споры из-за «неуместного жеста» в сторону женщины-репортера
Пузо
14:59
При наличии любой возможности подключить ссд на pcie, пусть это будет даже 1 линия версии 2.0, нынче следует брать исключительно nvme модели. Ибо среди них, даже не особенно выбирая, можно свободно мо...
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
Jack Handers
14:57
У меня у одного вопрос почему num клавиатура не соответствует глубине основной? Не по размеру, не смотрится
Компания HYTE выпустила специальное издание клавиш для клавиатур под названием "Capture the Moment"
Влад Иванов
14:56
Ждём 32-64 гига VRAM?👁️👁️👅👅👁️👁️
Первые видеокарты с памятью GDDR7 получат модули с чипами по 2 ГБ
Александр Легков
14:55
Вопрос хороший, ведь в GT neo 5 (GT3) и в GT5 - в минималке 150w и в топ комплектации 240w...
На подходе новые смартфоны от Realme, которые будут использовать системы Qualcomm и быструю зарядку
Пузо
14:53
В моём опыте непродвинутого пользователя флатпак со временем пухнет практически так же как снап. Через пару месяцев сидишь и думаешь, как почистить место и почему после установки небольшого плеера фла...
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
Jakko
14:52
амд не подходит увы, т к фризит и вылетает, показывает синие, чёрные, зелёные экраны вместо игр, тут уж лучше текстуры снизить чем такое говно терпеть
Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
ЧatoБoт
14:52
По идее, некроинцы сейчас должны завыть: "Макарон прийдэ - порядок наведэ!" Ну а пока что вна Некроине перемоги взлетают стремительными домкратами: Новый посол Украины в Великобритании. Назначен за ус...
L'Independant: Макрон заявил о готовности ввести войска на Украину при угрозе потери Киева и Одессы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем