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СтарыйДед
Просочились изображения пяти новых дизайнов для портативной консоли Lenovo Legion Go,
Помимо дизайна, эти дизайны также более практичные, поскольку они значительно уменьшают количество отпечатков пальцев на консоли.

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В минувшем году компания Lenovo представила портативную консоль Legion Go с впечатляющими техническими характеристиками. Сейчас компания готовится обновить ее при помощи официальных скинов. Сообщается, что Lenovo работает над пятью новыми дизайнами для Legion Go, каждый из которых будет иметь собственный уникальный внешний вид. Несмотря на то, что есть альтернативные варианты от сторонних производителей, эти официальные дизайны будут отличаться практичностью и неповторимым внешним видом, каким только может быть у Lenovo.

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Коллекция предлагает что-то для каждого. В ней есть дизайн высоких технологий с линейными узорами, причем цвета кажутся немного тусклыми. Есть также яркий красно-синий вариант в стиле аниме и изысканный матовый темно-коричневый для более строгого вида. Поклонники космоса оценят окраску, выполненную в стиле туманности, а белоснежная версия выглядит смело и безупречно.

Кроме стильного дизайна, отчет также раскрывает практические преимущества этих скинов. Они специально разработаны, чтобы минимизировать количество отпечатков пальцев, что поможет сохранять первозданный вид вашего Legion Go даже после длительных игровых сессий.

Особенно интересно то, что Lenovo обычно не выпускает подобные скины. Так что это определенно интересный шаг для повышения продаж данного устройства.

#lenovo #портативная консоль #портативная игровая приставка #портативная игровая консоль #legion #портативная #legion go #lenovo go
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