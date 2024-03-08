Судя по результатам сравнения, 8s Gen 3 будет немного более эффективным для повседневного использования, обеспечивая при этом немного лучшую пиковую производительность.

Компания Qualcomm готовится представить два новых чипсета с высокой производительностью. Ранее сообщалось, что американский производитель чипов работает над Snapdragon 7+ Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3, которые, по слухам, будут применяться во множестве будущих устройств. Несмотря на похожую спецификацию обоих чипсетов, новые утечки информации подробно описывают их различия.

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Из предоставленного графика видно, что Snapdragon 7+ Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3 обеспечивают одинаковую производительность, по крайней мере, в отношении процессора. Предположительно, Snapdragon 7+ Gen 3 будет оснащен ядром Cortex-X4 с тактовой частотой 2,9 ГГц, а Snapdragon 8s Gen 3 будет иметь то же ядро, но с частотой 3,01 ГГц. Оба чипсета также обладают ядром Cortex-A720 с одинаковыми частотами – 2,6 ГГц для Snapdragon 7+ Gen 3 и 2,61 ГГц для Snapdragon 8s Gen 3. Интересно отметить, что Snapdragon 7+ Gen 3, похоже, имеет ядра Cortex-A520, работающие на частоте 1,9 ГГц, что выше, чем у Snapdragon 8s Gen 3 – 1,84 ГГц. Важно отметить, что указанные тактовые частоты для Snapdragon 7+ Gen 3 соответствуют предыдущим утечкам информации.

Тем не менее, учитывая эти утечки, Snapdragon 8s Gen 3, вероятно, будет немного более эффективным в повседневном использовании, обеспечивая незначительно лучшую пиковую производительность. Что касается графического процессора, то Snapdragon 7+ Gen 3 оснащен Adreno 732, в то время как Snapdragon 8s Gen 3 будет иметь Adreno 735. Очевидно, что последний обладает более мощным графическим процессором, хотя и несущественно.

Таким образом, компания Qualcomm готовится представить два новых мощных чипсета – Snapdragon 7+ Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3, которые будут иметь некоторые отличия. Эти новые чипсеты обещают обеспечить высокую производительность и отличные графические возможности для будущих устройств.