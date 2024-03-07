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Официальное название ноутбука Lenovo yoga air 14 внутри китайского рынка было присвоено после его сертификации 3C. Этот ноутбук среднего и высокого класса, известный ранее на международных рынках как Yoga slim 7 / Lenovo slim 7, ожидается в продаже в апреле. Наследуя элегантный дизайн других ноутбуков серии Yoga, модель air 14 обладает корпусом из алюминиевого сплава, сертификацией Intel evo, гарантирующей высокую производительность и изысканность. Внутри устройства пользователи смогут выбирать между процессорами intel core ultra 5 125h или ultra 7 155h, обеспечивающими плавную работу как для повседневных задач, так и для более ресурсоемких нагрузок. Имеются варианты памяти в объеме 16 гб или 32 гб lpddr5x-7560, припаянных к материнской плате для повышения эффективности и создания более тонкого профиля.
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Для визуального восприятия устройства используется oled-дисплей с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 60 гц. Данный дисплей имеет яркость 400 нит, что достаточно для хорошей видимости в любых условиях освещения. Для любителей интерактивного взаимодействия есть сенсорный вариант дисплея, который придаст устройству дополнительные 0,04 кг.
Ноутбук питается от аккумулятора емкостью 65 Вт*ч и идет в комплекте с адаптером питания мощностью 65 Вт для быстрой зарядки. Устройство оснащено 1080p веб-камерой, отвечающей потребностям видеоконференций и имеющей инфракрасную технологию распознавания лиц для безопасного входа в систему. Веб-камера также обладает физической шторкой конфиденциальности, позволяющей пользователям контролировать доступ к камере. Кроме того, веб-камера оснащена датчиком TOF, который расширяет возможности определения глубины и может использоваться в приложениях дополненной реальности.
Yoga air 14 оснащен широким набором портов, включая два порта thunderbolt 4 для передачи данных высокой скорости и подключения дисплеев, два порта usb-a 5 Гбит/с для периферийных устройств, порт hdmi 2.1 для подключения внешних дисплеев и разъем для проводных наушников. Устройство имеет размеры 312 x 221 x 14,9 мм и весит 1,39 кг (версия без сенсорного экрана) или 1,43 кг (версия с сенсорным экраном).