Дисплей доступен в сенсорном варианте, но при этом сенсорная версия добавляет небольшое увеличение веса на 0,04 кг.

Официальное название ноутбука Lenovo yoga air 14 внутри китайского рынка было присвоено после его сертификации 3C. Этот ноутбук среднего и высокого класса, известный ранее на международных рынках как Yoga slim 7 / Lenovo slim 7, ожидается в продаже в апреле. Наследуя элегантный дизайн других ноутбуков серии Yoga, модель air 14 обладает корпусом из алюминиевого сплава, сертификацией Intel evo, гарантирующей высокую производительность и изысканность. Внутри устройства пользователи смогут выбирать между процессорами intel core ultra 5 125h или ultra 7 155h, обеспечивающими плавную работу как для повседневных задач, так и для более ресурсоемких нагрузок. Имеются варианты памяти в объеме 16 гб или 32 гб lpddr5x-7560, припаянных к материнской плате для повышения эффективности и создания более тонкого профиля.

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Для визуального восприятия устройства используется oled-дисплей с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 60 гц. Данный дисплей имеет яркость 400 нит, что достаточно для хорошей видимости в любых условиях освещения. Для любителей интерактивного взаимодействия есть сенсорный вариант дисплея, который придаст устройству дополнительные 0,04 кг.

Ноутбук питается от аккумулятора емкостью 65 Вт*ч и идет в комплекте с адаптером питания мощностью 65 Вт для быстрой зарядки. Устройство оснащено 1080p веб-камерой, отвечающей потребностям видеоконференций и имеющей инфракрасную технологию распознавания лиц для безопасного входа в систему. Веб-камера также обладает физической шторкой конфиденциальности, позволяющей пользователям контролировать доступ к камере. Кроме того, веб-камера оснащена датчиком TOF, который расширяет возможности определения глубины и может использоваться в приложениях дополненной реальности.

Yoga air 14 оснащен широким набором портов, включая два порта thunderbolt 4 для передачи данных высокой скорости и подключения дисплеев, два порта usb-a 5 Гбит/с для периферийных устройств, порт hdmi 2.1 для подключения внешних дисплеев и разъем для проводных наушников. Устройство имеет размеры 312 x 221 x 14,9 мм и весит 1,39 кг (версия без сенсорного экрана) или 1,43 кг (версия с сенсорным экраном).