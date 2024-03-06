Это соглашение позволит соответствующим сторонам использовать инновационные патентные заявки Huawei.

Китайская компания Huawei Technologies и американская компания Amazon заключили новое соглашение о патентном лицензировании. Об этом было объявлено вчера. Соглашение охватывает все судебные разбирательства, связанные с запатентованными технологиями Huawei, включая Wi-Fi и воспроизведение видео. Конкретные условия соглашения не были разглашены ни Huawei, ни Amazon. Однако, глава отдела прав интеллектуальной собственности Huawei, Алан Фан, подтвердил, что компании из США и Китая, а также из других регионов, продолжают сотрудничать без препятствий в области стандартов и лицензирования патентов, несмотря на существующие геополитические напряжения.

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Как известно, Huawei столкнулась с ограничениями на американском рынке из-за проблем с безопасностью данных, что существенно повлияло на бизнес компании в сфере смартфонов. Однако Huawei стремится вернуть себе прежний статус и выпустила обнадеживающие модели, такие как смартфоны серии Mate 60, которые стали первыми моделями компании с поддержкой 5G. Кроме того, Huawei выпустила смартфоны серии Nova 12 с возможностями 5G и представила ноутбук с собственным чипсетом.

В дополнение к соглашению с Amazon, Huawei заключила патентное соглашение о перекрестном лицензировании с китайским производителем смартфонов Vivo. Важное внимание уделяется патентам на стандарты сотовой связи, включая 5G. Имеется информация, что на 31 декабря 2023 года Vivo имеет патентные заявки в более чем 70 странах и регионах. Кроме того, Vivo обладает обширным портфелем патентов, насчитывающим 25 000 семейств. Из них более 6000 семейств относятся к основным патентам стандарта 5G, более 2500 семейств заявлены в ETSI и около 13 500 стандартных документов поданы в 3GPP. Стоит отметить, что Huawei имеет аналогичные лицензионные соглашения с другими китайскими производителями смартфонов, такими как Xiaomi и Oppo.