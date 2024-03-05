Компания представила как совершенно новый ремешок Hermès для Apple Watch, так и просто новые цвета для существующих аксессуаров для iPhone и Apple Watch.

На днях американская компания Apple представила новую версию ноутбука MacBook Air, оснащенную процессором Apple M3, поддержкой Wi-Fi 6E и возможностью подключения двух внешних мониторов. Кроме того, теперь она также представила новые аксессуары для iPhone и Apple Watch. Особое внимание заслуживает новый браслет Hermès Tricot Single Tour, который теперь доступен в синем, оранжевом, желтом и коричневом цветах по цене €349. Изготовленный из текстильного трикотажа, он обеспечивает высокий уровень комфорта при ношении и придает внешний вид похожий на перчатки Hermès из 1930-х годов.

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Также браслеты Hermès Kilim Single Tour, стоимостью также €349, представлены в синем и белом цветах. Toile H Single Tour доступен в красном и синем, а Twill Jump Single Tour доступен в желтом и синем.

Компания Apple также расширяет свою коллекцию ремешков для Apple Watch, добавляя новые цвета к четырем из них. Solo Loop теперь доступен в розовом, светло-зеленом и темно-синем, а плетеный Solo Loop представлен в голубом, светло-желтом и розовом цветах. Ремешок Sport теперь предлагается в голубом, светло-желтом и светло-зеленом, а Sport Loop появился в светло-зеленом и темно-синем цветах.

Apple также представила официальный силиконовый чехол для iPhone в голубом, светло-желтом и бледно-мятном цветах для моделей iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Plus. Интересно отметить, что компания не представила новые цветовые вариации для непопулярного защитного чехла Finewoven. Возможно, это свидетельствует о том, что компания учитывает критику и не заинтересована в развитии данного типа чехлов. После выхода iPhone 16 станет понятно, будут ли использоваться другие материалы для производства чехлов.



