Ограниченное издание Xbox Series X также включает в себя специальный контроллер, на котором изображены Губка Боб, мистер Крабс, Сквидвард, Патрик и Гэри.

Битва между консолями девятого поколения все еще продолжается. Однако Microsoft, производитель Xbox Series S/X, сталкивается с некоторыми трудностями на поле конкуренции. Несмотря на обещанные преимущества в производительности и цене, компания прилагает все усилия, чтобы достичь желаемых показателей продаж. И чтобы этого добиться, Microsoft прибегает к альтернативным маркетинговым стратегиям, и выпускает ограниченную серию Xbox Series X в стиле "Губки Боба Квадратных Штанов".

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Стратегия Microsoft по расширению присутствия Xbox с помощью сотрудничества с различными брендами не нова. Ранее были выпущены модели Xbox Series X в стиле "Bluey Edition" и "Willy Wonka". Теперь разработана особая консоль, посвященная герою нашего детства — Губке Бобу Квадратных Штанах. Это специальное издание появится в продаже в магазинах в США с 7 марта. Xbox Series X в стиле "Губки Боба Квадратных Штанов" выделяется своим уникальным дизайном по сравнению с обычной версией. Он особенно привлекателен для детей и взрослых, которые хотят вспомнить свое детство.

Ограниченное издание Xbox Series X также включает в себя специальный контроллер. На контроллере компания изобразила друзей Губки Боба: мистер Крабс, Сквидвард, Патрик и Гэри. Игроки, приобретающие этот особый тематический комплект, также получат цифровую версию файтинга "Super Brawl 2: All-Star Rumble". В этой игре можно управлять множеством классических персонажей мультфильмов, таких как: Губка Боб Квадратные Штаны, Черепашки-ниндзя, Джимми Нейтрон и Гарфилд. Цена ограниченного издания Xbox Series X в стиле "Губки Боба" составляет 699 долларов (около 63 900 рублей). Хотя она может быть немного выше, чем у обычной Xbox Series X, ограниченная продукция, специальный дизайн, контроллер и дополнительные игры вполне оправдывают ее стоимость.