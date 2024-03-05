Vivo X Fold 3 будет оснащен складным дисплеем Samsung AMOLED E7 размером 8,03 дюйма, а размер внешнего AMOLED-дисплея составит 6,53 дюйма.

Согласно последней информации, складные смартфоны Vivo X Fold 3 и X Fold 3 Pro выйдут в продажу в Китае к концу текущего месяца. Информация о характеристиках дисплея Vivo X Fold 3 в настоящее время распространяется на Weibo. Утечка показала подробности о том, что Vivo X Fold 3 будет оснащен складным дисплеем Samsung AMOLED E7 размером 8,03 дюйма. Этот дисплей будет иметь локальную пиковую яркость 3000 нит, технологию LPTO и дизайн с отверстиями для камеры, обеспечивающий соотношение экрана к корпусу в 91,8 процента. Согласно другим сообщениям, разрешение этого дисплея будет составлять 2480 x 2200 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

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Согласно полученному изображению, размер внешнего AMOLED-дисплея Vivo X Fold 3 составляет 6,53 дюйма. Он также будет иметь локальную пиковую яркость 3000 нит и поддерживать LPTO-технологию. Этот дисплей будет защищен слоем керамического стекла. По другим данным, разрешение дисплея на крышке будет составлять 2748 x 1172 пикселя с обновлением 120 Гц. Оба дисплея будут оснащены встроенным в них сканером отпечатков пальцев по технологии ultrasonic. Стоит отметить, что Vivo является единственным брендом, предлагающим такое решение на своих складных телефонах.

Вероятно, что Vivo X Fold 3 Pro будет иметь аналогичные внутренние и внешние дисплеи, как и стандартная модель. Также стоит отметить, что ожидается, что X Fold 3 и X Fold 3 Pro будут оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно.