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СтарыйДед
Apple MacBook Air M3 представлен с процессором M3 и поддержкой двух внешних дисплеев
Утверждается, что ноутбук обеспечивает на 60 процентов большую производительность по сравнению с моделью M1,а также в 13 раз быстрее, чем самые быстрые MacBook на базе процессоров Intel.

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Apple анонсировала свой новый MacBook с новейшим процессором, который стал еще мощнее предыдущей модели, но сохранил прежний дизайн. Компания Apple начала предлагать MacBook Air в двух вариантах - 13- и 15-дюймовых, в отличие от предыдущего поколения, которое доступно было только в одном варианте. Новые модели сохраняют прежний дизайн с плоским корпусом, однако теперь они могут подключаться к двум внешним дисплеям, в то время как предыдущие модели могли подключиться только к одному. Есть небольшое ограничение - подключение к одному внешнему дисплею возможно только при включенном экране MacBook Air. Обе модели оснащены экранами Liquid Retina с пиковой яркостью в 500 нит.

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Новый MacBook Air работает на базе процессора M3 от Apple, который включает в себя восьмиядерный и 10-ядерный графические процессоры. Он также оснащен 16-ядерным нейронным движком, что делает его на 60% мощнее четырехлетней модели M1 и в 13 раз быстрее самого быстрого MacBook на базе Intel. MacBook Air M3 также обладает игровыми возможностями с аппаратным ускорением затенения сетки и трассировки лучей, а также поддерживает декодирование AV1 - он стал первым MacBook, поддерживающим эту технологию. Кроме обновленного процессора, новый MacBook Air оснащен Wi-Fi 6E, который, по заявлению компании, в два раза быстрее, чем у предыдущего поколения. Ноутбук также получил режимы Voice Isolation и Wide Spectrum Microphone для более чистого звука при общении и видеозвонках. Он оснащен камерой FaceTime 1080p, тремя микрофонами и поддерживает Dolby Atmos и Spatial Audio.

MacBook Air M3 имеет четыре цветовых решения: Midnight, Space Gray, Silver и Starlight. Цвет Midnight имеет анодированное покрытие, способствующее предотвращению появление отпечатков пальцев, которые раньше были заметны на модели M2. Цены на новый MacBook Air M3 начинаются от $1099 за 13-дюймовую модель и от $1299 за 15-дюймовую модель. Предварительные заказы уже доступны, а поставки начнутся 8 марта.

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