Gem12 Pro можно приобрести с процессором AMD Ryzen 7 8845HS, Ryzen 7 7840HS или Ryzen 9 6900HX.

Компания Aoostar, китайский производитель мини-ПК, не так давно представила свою новейшую разработку - игровую модель Gem12 Pro. Новая модель стала доступна на внутреннем рынке Китая и вызвала большой интерес среди пользователей, благодаря уникальному дизайну и передовым характеристикам.

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Gem12 Pro оснащен процессором AMD Ryzen 7 8845HS, который обеспечивает высокую производительность и позволяет запускать самые требовательные игры. Кроме того, в ПК встроен экран, на котором отображается информация об оперативной памяти, графическом процессоре, процессоре и других показателях системы. Это предоставляет пользователям удобство и возможность контролировать работу ПК в реальном времени.

Не менее интересной особенностью является наличие сканера отпечатков пальцев для биометрической аутентификации пользователей. Он расположен рядом со встроенным экраном и используется для быстрой и безопасной разблокировки при помощи отпечатков пальцев с помощью технологии Windows Hello.

Варианты ПК Aoostar Gem12 Pro доступны с различными процессорами, включая Ryzen 7 7840HS и Ryzen 9 6900HX, что позволяет выбрать модель с необходимой производительностью в соответствии с пользовательскими потребностями. Также есть варианты без сканера отпечатков пальцев и встроенного экрана. Для удобства подключения ПК к внешним устройствам в ПК предусмотрены порты Oculink, USB 3.2 Gen 2, USB4, HDMI 2.1 и DPI 1.4.

Особое внимание стоит уделить системе охлаждения Glacier 3.0, которая обеспечивает эффективное и продуманное охлаждение ПК и позволяет использовать его для запуска интенсивных игр без перегрева. Система охлаждения рассчитана на производительность до 75 Вт, что является впечатляющим показателем.

Цена базовой версии ПК Aoostar Gem12 Pro с процессором Ryzen 7 8845HS составляет 2699 юаней (примерно 34 100 рублей), а предварительная цена модели с процессором Ryzen 7 7840HS составляет 2499 юаней (примерно 31 500 рублей). Информации о глобальном выпуске ПК пока нет.