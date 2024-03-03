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СтарыйДед
Компания Realme анонсировала функцию «Динамическая кнопка» в модели Realme 12 5G
Это, скорее всего, кнопка питания телефона, которую можно будет запрограммировать для различных быстрых действий.

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Realme готовится к выпуску своих новых устройств - Realme 12 5G и Realme 12+ 5G - на индийском рынке 6 марта. Предварительно компания анонсировала уникальную функцию для модели Realme 12 5G, называемую "динамической кнопкой", которая позволит настраивать ее функциональность.

Xотя точные возможности этой кнопки еще не раскрыты, тизеры указывают на то, что это, скорее всего, кнопка питания. Пользователи смогут программировать эту кнопку для выполнения различных быстрых действий. Тизеры также намекают на возможность управления такими функциями, как затвор камеры, включение фонарика, переключение в беззвучный режим, активацию режима полета и настройки режима "не беспокоить".

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Такой подход к динамическим кнопкам напоминает функцию действия кнопки в устройствах Apple, которая в настоящее время доступна только в более дорогих моделях iPhone 15 Pro и Pro Max. Внедрение подобной функции в устройствах Realme позволит сделать этот тип функциональности доступным для более широкого сегмента смартфонов.

Realme также проявляет определенную параллель с Apple в вопросе внедрения дизайнерских решений и функций. Например, их бюджетные модели, такие как Narzo N53, представляют модуль камеры, напоминающий iPhone, а Realme C53 предлагает функцию "мини-капсулы", визуально схожую с функцией "Dynamic Island" от Apple.

О недавно анонсированном смартфоне Realme 12 5G уже известно, что он появился в базе данных Geekbench. Из данных указано, что смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100+ SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. При этом стандартная версия будет иметь батарею ёмкостью 5000 мА*ч и 108-мегапиксельную основную камеру.

А подробностей о Realme 12 5G пока мало, однако как сам смартфон, так и его улучшенная версия, уже доступны для предварительного заказа начиная с 29 февраля.

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