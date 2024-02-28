Это зарядное устройство также совместимо с широким диапазоном входных напряжений: 200–240 В, 50/60 Гц.

Oppo готовится представить новое поколение технологии быстрой зарядки - флэш-зарядное устройство с названием Supervooc мощностью 120 Bт. Это устройство получило сертификацию от совета органов регулирования электротехники австралии (erac) под номером модели vcbboaah / a788-110110u-au1. Dongguan Aohai Technology выпустили данное зарядное устройство, способное обеспечить максимальную мощность 120 Вт с конфигурацией 11 В, 11 А. Это зарядное устройство также совместимо с широким диапазоном входных напряжений: 200–240 В, 50/60 Гц, что соответствует австралийским стандартам. Важно отметить, что эти характеристики напряжения и частоты совместимы со многими регионами мира, но не являются универсальными.

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Зарядное устройство мощностью 120 Вт пока не привязано к каким-либо конкретным устройствам, однако ожидается, что оно займет важное место в зарядке будущих смартфонов Оppo и Оneplus, предлагая пользователям значительное повышение скорости зарядки по сравнению с текущими предложениями. В настоящее время Оneplus и Оppo уже оснащены проводной флэш-зарядкой Supervooc мощностью 100 Bт, такие модели как Oneplus 12, Oneplus Ace 3, Find x7 и x7 Ultra. Это зарядное устройство обеспечивает максимальную выходную мощность 11 B, 9.1 A, 100 Bт при напряжении 200–240 B. Однако, при использовании в условиях напряжения от 100 до 130 B, мощность снижается до 11 B, 7.3 A, 80 Bт.