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СтарыйДед
Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 будет иметь ядро Cortex-X4 Prime с тактовой частотой 2,9 ГГц
Предположительно архитектура чипа будет повторять Snapdragon 8 Gen 3 и иметь конфигурацию ядер "1+4+3".

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Американская компания Qualcomm, лидер в сфере технологий, готовится к выходу нового процессора Snapdragon 7+ Gen 3, который обещает значительный прирост производительности по сравнению со своим предшественником. Известный технологический инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые ключевые детали о предстоящем чипе, включая его впечатляющие тактовые частоты и архитектуру.

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Согласно просочившейся информации, будущий чип, известный как SM7675, будет оснащен ядром Cortex-X4 Prime, работающим на тактовой частоте 2,9 ГГц. Это увеличение частоты по сравнению с предыдущей заявленной 2,8 ГГц говорит о намерении Qualcomm выйти за рамки среднего сегмента. Данная тактовая частота соответствует основному ядру флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3, что позволяет предположить, что Snapdragon 7+ Gen 3 сможет предоставить производительность, сопоставимую с высококлассными процессорами. Это также обусловлено архитектурой чипа, которая, как сообщается, повторяет Snapdragon 8 Gen 3 и имеет конфигурацию ядер "1+4+3". Предполагается, что четыре средних ядра A720 будут работать на частоте 2,6 ГГц, а три эффективных ядра A520, вероятно, будут работать на частоте 1,9 ГГц. Графический процессор будет оснащен GPU Adreno 732, обещающим повышенную графическую производительность. Эта утечка совпадает с предыдущей информацией о OnePlus Ace 3v. Ранее ходили слухи, что этот телефон будет оснащен чипом SM7675, указывая на то, что он может стать первым устройством, продемонстрировавшим мощь Snapdragon 7+ Gen 3.

В прошлом году Qualcomm представила процессор Snapdragon 7 Gen 3, но он был менее мощным, чем его предшественник Snapdragon 7+ Gen 2. Последний использовал архитектуру "1+3+4", включая высокопроизводительное ядро ARM Cortex-X2 (до 2,91 ГГц), три ядра ARM Cortex-A710 среднего класса (до 2,49 ГГц) и четыре эффективных ядра ARM Cortex-A510 (до 1,8 ГГц). 

Утечка также предполагает, что SM7675 может быть не единственным чипом на основе этой архитектуры. Слухи указывают на другой чип под кодовым названием SM8635, который потенциально может быть вариантом SM7675 с другой тактовой частотой. Это соответствует предыдущим заявлениям Ice Universe, известного технологического эксперта, который утверждал, что Qualcomm выпустит эти чипы в марте 2024 года. Говорят, что оба чипа, прозванные внутри Qualcomm "Cliffs", унаследуют архитектуру Snapdragon 8 Gen 3, предлагая более широкий спектр возможностей для производителей.

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